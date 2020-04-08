В Бресте легковушка столкнулась со скорой

8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте столкнулись легковушка и карета скорой помощи - пострадал один человек, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Авария произошла 7 апреля около 19.00 в микрорайоне Вулька на перекрестке улиц Сябровская и Рябиновая. По предварительной информации, брестчанка 1982 года рождения на автомобиле "Киа" поворачивала налево. В это время по прямой двигалась скорая. Водитель легковушки не предоставила преимущество служебному автомобилю, который в итоге врезался в "Киа".

В результате ДТП травмы получил 45-летний пассажир легкового автомобиля. Для оказания медицинской помощи его доставили в больницу.-0-