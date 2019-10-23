В Бресте на козырьке подъезда нашли тело 15-летней девушки

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте после падения с высоты погибла 15-летняя девушка, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По его словам, тело 15-летней жительницы областного центра было обнаружено 22 октября примерно в 16.00 на бетонном козырьке, расположенном над подъездом одного из многоквартирных домов по ул. Московской. "При осмотре тела были обнаружены телесные повреждения, характерные для падения с высоты", - добавил официальный представитель УСК.

Брестский межрайонный отдел СК проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. "Известно, что девушка проживала в квартире на девятом этаже этого же дома", - сказал Дмитрий Иванюк.-0-