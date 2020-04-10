В Бресте подросток попал под машину

10 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте при ДТП пострадал 14-летний школьник, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Авария произошла 9 апреля около 19.15 в микрорайоне Восток. По предварительной информации, 26-летняя брестчанка двигалась на автомобиле "Форд Мондео" по улице Молодогвардейской. Напротив дома №7 из-за припаркованных автомобилей на проезжую часть вне пешеходного перехода внезапно выбежал подросток. Женщина не смогла вовремя затормозить и избежать наезда.

Мальчик получил травмы. Для оказания медицинской помощи его доставили в больницу. Проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание родителей на необходимость ежедневно напоминать детям о правилах дорожного движения и личным примером обучать их безопасному поведению на дороге.-0-