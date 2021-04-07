В Бресте при пожаре в многоквартирном доме спасены два человека

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте при пожаре в многоквартирном доме работники МЧС спасли двух человек. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в областном центре поступило 6 апреля в 10.08.

"Работниками МЧС спасены два человека. В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности, пол", - рассказали в МЧС. Причина пожара устанавливается.

В еще одном вчерашнем пожаре на территории области погиб человек. Трагический инцидент произошел в деревне Ходаки Ивацевиского района. Сообщение о пожаре в деревянном доме поступило около 7.00. Огнем уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены, имущество. Под обрушившимися конструкциями обнаружен обгоревший труп. Причина пожара устанавливается.-0-