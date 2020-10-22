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22 октября 2020, 18:20

В Бресте устанавливают обстоятельства гибели мужчины, упавшего с 8 этажа

Фото СК
Фото СК

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, который упал с 8 этажа. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете Беларуси.

По данным следствия, днем 20 октября 31-летний житель Бреста, находясь по месту жительства, регулировал балконные окна ПВХ. При этом мужчина стоял на оконной раме и, не удержав равновесие, упал с 8 этажа. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

По данному факту следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-

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