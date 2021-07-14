В Бресте в здании канализационно-насосной станции 3 человека отравились сероводородом

14 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в здании канализационно-насосной станции три человека отравились сероводородом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

Несчастный случай произошел вечером 13 июля. В 19.09 в МЧС поступила информация: в здании канализационно-насосной станции "Брестводоканала" на территории областной клинической больницы находились люди без сознания. Работники МЧС спасли мужчину 1987 года рождения, девушку 1999-го и женщину 1980 года рождения, которая была машинистом насосных установок водоканала. С отравлением сероводородом их госпитализировали. В 20.03 женщина скончалась в больнице.

Выясняются причины происшествия.

Как позже сообщила пресс-служба Минздрава, при оказании медпомощи специалистам в здании канализационно-насосной станции "Брестводоканала" пострадали медики. Также уточняется, что врач приемного отделения и медсестра, которые помогали пострадавшей сотруднице "Брестводоканала", сейчас в реанимационном отделении. Состояние медработников стабильно тяжелое. Коллеги делают все возможное для того, чтобы стабилизировать состояние здоровья пострадавших.-0-

Следователи выясняют обстоятельства отравления сероводородом в Бресте