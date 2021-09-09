В Бресте водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

9 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД облисполкома.

Дорожная авария произошла 8 августа около 21.00 на ул.Энгельса. Водитель неустановленного автомобиля наехал на семилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Водитель с места происшествия скрылся. Ребенок в результате ДТП получил травмы.

Группа дознания батальона ДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома ведет розыск очевидцев ДТП. Граждан, которые располагают какими-либо сведениями, просят позвонить по телефону в Бресте 32-26-41 или +375 44-541-18-50.-0-