В Бресте возбудили уголовное дело за оскорбление и распространение сведений о помощнике прокурора

14 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области провела доследственную проверку и возбудила уголовное дело по фактам оскорбления и распространения в интернете сведений о частной жизни прокурорского работника. Такая информация опубликована на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

"Неустановленные лица 9 июня в одном из Telegram-каналов разместили фотографию старшего помощника прокурора Бреста, а также сведения о его частной жизни, которые составляли личную и семейную тайну потерпевшего. Там же была размещена информация о поддержании им в суде государственного обвинения по уголовному делу. Впоследствии под указанной информацией появились комментарии в неприличной форме, унижающие честь и достоинство личности гособвинителя", - отметили в Генпрокуратуре.

Противоправные действия квалифицированы по ч.1 ст.179 и ст.369 УК. Уголовное дело направлено в управление Следственного комитета по Брестской области.-0-