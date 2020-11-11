В Бресте задержали серийных воров

11 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте правоохранители пресекли преступную деятельность серийных воров, промышлявших кражами в коттеджах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Подозреваемых задержали 5 ноября на парковке возле железнодорожного вокзала, когда они приехали сдать в обменник похищенную валюту. В каршеринговой иномарке находились двое жителей Брестского района 38 и 40 лет. При себе у них была часть похищенных денег.

Выяснилось, что задержанные вынесли из дома брестчанки $7 тыс., 1,4 тыс. евро, 100 тыс. российских рублей и золотое кольцо. Раньше от их действий пострадала и другая жительница областного центра, лишившаяся $1,7 тыс. В обоих случаях заявительницы, уходя из дома, не включили охранную сигнализацию, чем и воспользовались подозреваемые.

Предполагается, что подельники начали работать с сентября, когда в милицию стали поступать первые заявления о хищениях из частных домов в микрорайонах областного центра (Березовка, Плоска, Козловичи, Красный Двор) и прилегающей деревне Митьки. Злоумышленники, как правило, вечером проникали в жилища через веранды и воровали исключительно драгоценности и деньги. При этом они действовали настолько грамотно, что потерпевшие не сразу обращали на это внимание.

Следователи дали правовую оценку действиям криминального дуэта и возбудили уголовные дела за кражи, в том числе совершенные в крупном размере. В отношении подследственных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Известно, что в августе 2020 года старший из фигурантов освободился из мест лишения свободы. Ранее он был участником преступной группы "Черненские", которая в конце 1990-х и начале 2000-х занималась хищениями из коттеджей. Сейчас правоохранители проверяют подозреваемых на причастность к другим преступлениям.-0-