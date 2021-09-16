В Бресте закладчик гашиша и марихуаны получил 6,5 года колонии

16 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте гашиша и марихуаны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу областного суда.

На скамье подсудимых оказался мужчина 1988 года рождения. Он купил гашиш массой не менее 0,0298 г. Часть вещества выкурил, а остальное хранил дома. Также мужчина в группе с целью сбыта приобрел марихуану массой 0,35 г. Затем спрятал ее в тайнике, сфотографировал это место и вместе с географическими координатами сообщил покупателю в интернете. По такой же схеме он поступил с 0,91 г гашиша. Наркотик нашли и изъяли сотрудники милиции во время осмотра.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 и ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотиков) УК. Он приговорен к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Еще ему придется заплатить 100 базовых величин штрафа - Br2,9 тыс.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-