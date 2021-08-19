В Брестской области уничтожено более 3 т конопли

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Пинского РОВД выявили крупную плантацию дикорастущей конопли, которая находилась вблизи деревни Селище. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.Территория в 2,1 тыс. кв.м была занята рядами наркосодержащих растений без видимых признаков культивирования. Уничтожено почти 1,8 т конопли.В Столинском районе вблизи деревни Большие Орлы на пустыре площадью около 15 тыс. кв.м сотрудники районного отдела милиции обнаружили дикорастущую коноплю. Ликвидировано 1,5 т наркозелья.В Березовском районе вблизи деревни Здитово сотрудники милиции обнаружили и уничтожили почти 150 кг конопли на пустыре площадью 2 тыс. кв.м, расположенном в лесном массиве."За посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусматривается наказание в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 20 базовых величин, - добавили в УВД. - Если вам стало известно о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств или психотропных веществ, о местах производства наркотических средств либо местах выращивания наркосодержащих культур, незамедлительно информируйте органы внутренних дел по телефону 102".-0-