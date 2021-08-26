В Брестской области завершено расследование по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере

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26 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.По данным следствия, руководитель предприятия по производству комбикормов разработал преступную схему по минимизации налоговых обязательств.С 2012 по 2019 год в бухгалтерском учете предприятия отражались фиктивные сведения о понесенных затратах на приобретение сырья и производство продукции. На самом же деле использовалось сырье, находящееся в указанном предприятии на хранении и для переработки на давальческих условиях. "Такая сделка обычно выглядит следующим образом: давалец предоставляет переработчику сырье, которое тот дорабатывает (обрабатывает) или из которого производит готовую продукцию. Особенность данных отношений в том, что давальцу принадлежит как исходное сырье, так и конечный продукт", - пояснили в ведомстве.В результате указанных действий была искажена налоговая отчетность, что повлекло неуплату в бюджет Беларуси налогов на общую сумму свыше Br500 тыс.Следователи по уголовному делу допроcили обвиняемого и свидетелей. Проведены осмотры предметов и документов, обыски и очные ставки.По результатам расследования 69-летнему жителю Жабинки предъявлено обвинение по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчина возместил причиненный ущерб.Расследование завершено. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-