В Брестском районе дети выловили из пруда патроны

7 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе дети выловили из пруда арсенал патронов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя областного управления Государственного комитета судебных экспертиз Анну Мацкевич.

В дежурную часть Брестского РОВД позвонил житель деревни Ямно. Он рассказал, что его сын с друзьями играли с поисковым магнитом и достали из водоема более 35 патронов. Боеприпасы направили на судебную баллистическую экспертизу в Брестский межрайонный отдел ГКСЭ. Эксперт определил, что найденные патроны пригодны для стрельбы. Они предназначены для автоматов Калашникова, самозарядного карабина Симонова, пистолетов ПМ и другого огнестрельного оружия.

Брестский РОВД проводит проверку.-0-