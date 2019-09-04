В Брестском районе из-за короткого замыкания в детсаду эвакуировали 172 человека

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Большие Мотыкалы Брестского района 3 сентября из-за короткого замыкания из здания яслей-сада пришлось эвакуировать 172 человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

По предварительным данным, около 16.30 воспитатель услышала треск электропроводки в проточном водоногревателе, почувствовала запах горелой изоляции электропроводов и сообщила об этом спасателям. Затем совместно с коллегами женщина незамедлительно приступила к эвакуации детей. "В момент происшествия в здании находились 142 ребенка и 30 человек обслуживающего персонала. К прибытию спасателей все они были эвакуированы из здания", - проинформировали в МЧС.

Фото МЧС

Повреждено 10 см изоляции электропроводов без последующего горения. Пострадавших нет. "Причина устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования", - отметили в спасательном ведомстве.-0-