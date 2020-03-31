В Брестском районе местные жители нашли пулемет и пистолет

31 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе местные жители нашли пулемет времен войны и газовый пистолет, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

В органы внутренних дел обратился житель деревни Малые Радваничи. Мужчина в лесном массиве обнаружил составную часть пулемета, предположительно, периода Великой Отечественной войны, и принес находку в милицию. Была назначена баллистическая экспертиза. Согласно заключению эксперта Брестского межрайонного отдела ГКСЭ, пехотный пулемет Дегтярева изготовлен заводским способом и является ручным нарезным огнестрельным оружием.

Фото Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области

Похожий на пистолет предмет обнаружила во время прогулки и жительница деревни Бернады. Находку она добровольно выдала сотрудникам милиции. Криминалисты установили, что это 9 мм газовый револьвер ME38 Compact немецкого производства, который не является огнестрельным оружием.

По фактам проводится проверка.

С начала года брестские эксперты провели 110 баллистических экспертиз. Как правило, речь идет об исследовании гладкоствольного оружия, патронов и образцов вооружения периода Великой Отечественной войны.-0-