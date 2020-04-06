6 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Буда-Кошелевском районе горел склад, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре на кирпичном складе в деревне Шарибовка поступила спасателям 5 апреля в 16.04. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС горела кровля одноэтажного здания 1976 года постройки. "Строение было закрыто, внутри ничего не хранилось. Ранее оно использовалось для хранения овощей", - отметили в областном управлении.

Спасатели ликвидировали пожар. Огнем уничтожена шиферная кровля на площади 500 кв.м. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.-0-