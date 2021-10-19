В Буда-Кошелевском районе мужчина с ножом напал на пенсионерку, она дала отпор

Скриншот из видео УВД Гомельского облисполкома

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области по горячим следам раскрыт разбой. Информация об этом размещена в официальном Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА. Сообщение о нападении вооруженного мужчины на 58-летнюю пенсионерку в деревне Галы Буда-Кошелевского райна поступило в милицию днем 18 октября. Пригрозив ножом, он требовал у хозяйки дома деньги и ценности, пытался душить. Сельчанка оказала сопротивление: ударила злоумышленника деревянной палкой и отобрала клинок. После этого незнакомец скрылся, успев забрать одежду, мобильный телефон, продукты и Br50 из кошелька. "Оперативники районного и областного уголовного розыска развернули масштабные поисковые мероприятия: перекрыли дороги, проверили остановки, вокзалы, лес и соседние деревни. По приметам работали и коллеги из других РОВД. Вечером на железнодорожном вокзале в Жлобине удалось задержать 46-летнего местного жителя", - поясняется в сообщении. Как оказалось, злоумышленник приехал в деревню на дизель-поезде. "На окраине обратил внимание на дом и огород, где трудилась женщина. Сначала он тайком обследовал все комнаты и, ничего не найдя, напал на пенсионерку. Сперва душил черенком от лопаты, затем под угрозой ножа завел в дом", - уточнили в МВД. Возбуждено уголовное дело за разбой, совершенный с проникновением в жилище. Минувшим летом фигурант освободился из мест лишения свободы, где 15 лет отбывал наказание за разбойные нападения, изнасилования и насильственные действия сексуального характера в Жлобинском и Рогачевском районах.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!