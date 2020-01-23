В Быхове задержали подозреваемых в серии магазинных краж

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемых в серии краж из магазинов Минской области задержали 19 января в Быхове после очередного ограбления. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Подозреваемых установили сотрудники Жодинского ГОВД. Ими оказались 41-летний и 31-летний ранее судимые жители Могилева.

Сначала криминальный дуэт отметился в Борисове, потом в Жодино и Марьиной Горке. В магазинах они воровали в основном товары бытовой химии, парфюмерию и средства гигиены. По информации оперативников, краденое мужчины планировали реализовать в Могилеве.

В настоящий момент задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Их действиям будет дана правовая оценка.-0-