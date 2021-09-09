9 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Быховском районе легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево. В ДТП пострадали два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло 8 сентября около 19.50 на 47-м км автодороги Могилев - Быхов - Рогачев. 43-летний житель райцентра двигался на автомобиле BMW и не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии, водитель и его 21-летний пассажир с травмами госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что при управлении транспортом необходимо быть предельно осторожными, концентрировать свое внимание только на дорожной обстановке и на возможной опасности. Потеря бдительности на дороге может стать причиной ДТП.-0-