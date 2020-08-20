В Быховском районе нетрезвый водитель пытался дать взятку сотруднику ГАИ

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Быховском районе водитель пытался дать взятку сотруднику ГАИ, сообщили БЕЛТА в МВД.

Сотрудники ОВД остановили легковой автомобиль "Джили" на автодороге. За рулем был 31-летний житель одной из деревень. Водитель был пьян.

"Мужчину пригласили в служебный автомобиль для составления протокола. Во время разбирательства он предложил стражам порядка "решить вопрос на месте" взяткой в Br45. Инспектор неоднократно предупреждал гражданина об уголовной ответственности за подобные действия, но тот настаивал на своем", - рассказали в МВД. Сотрудники Госавтоинспекции вызвали на место следственно-оперативную группу для документирования факта. Водитель задержан, возбуждено уголовное дело.

За дачу взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей предусмотрена уголовная ответственность по ст.431 УК. "Предлагая взятку сотруднику ГАИ, водитель подвергает себя риску оказаться в местах лишения свободы на срок до пяти лет", - предупредили в МВД.-0-