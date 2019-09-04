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04 сентября 2019, 09:50

В Быховском районе задержан бобруйчанин при незаконной перевозке 435 л спирта

Фото УВД Могилевского облисполкома
Фото УВД Могилевского облисполкома

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Чечевичи Быховского района правоохранители задержали автомашину "Крайслер". За рулем был житель Бобруйска, 1963 года рождения, который перевозил 435 л спиртосодержащей жидкости. Такая информация размещена на сайте УВД Могилевского облисполкома.

В специально оборудованных тайниках в багажнике и под задним сидением автомобиля были тщательно спрятаны 87 пластиковых канистр емкостью по 5 л каждая. Жидкость предположительно была закуплена в России и предназначалась для продажи среди людей, ведущих асоциальный образ жизни. "В настоящее время спирт общей стоимостью более Br10,8 тыс. изъят. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет дана правовая оценка. Правонарушителю грозит административная ответственность за незаконные перемещение, хранение спиртосодержащей жидкости", - рассказали в УВД.

Фото УВД Могилевского облисполкома
Фото УВД Могилевского облисполкома

Бобруйчанин в этом году уже привлекался к административной ответственности за такое же правонарушение. Он перевозил 300 л и получил штраф в размере 30 базовых величин (1 БВ сейчас - Br25,5) с конфискацией спиртосодержащей жидкости.

По сведениям УБЭП УВД Могилевского облисполкома, по региону с начала года из незаконного оборота изъято более 9,5 тыс. л фальсифицированной алкогольной продукции на общую сумму Br188,3 тыс.-0-

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алкоголь МВД Могилевская область
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