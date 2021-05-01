1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чашниках при пожаре погибла пенсионерка, сообщили БЕЛТА в МЧС.

30 апреля в 6.08 спасателям поступило сообщение о задымлении в квартире по ул.Ленинской. По прибытии к месту вызова подразделений Чашникского районного отдела по ЧС наблюдалось задымление в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

Хозяйка жилища, пенсионерка 1958 года рождения, в это время находилась внутри. Работники МЧС при тушении пожара в комнате на кровати обнаружили труп женщины.

Из соседней и вышерасположенных квартир эвакуированы 9 человек, из них 6 детей, которые не пострадали.

Спасатели пожар ликвидировали, огнем в квартире повреждена кровать, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении погибшей.-0-