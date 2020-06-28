В Червенском районе горел продуктовый магазин

Фото Минского областного управления МЧС
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали загорание магазина в Червенском районе, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании частного продуктового магазина в агрогородке Заполье поступило спасателям сегодня в 0.51.
Когда сотрудники МЧС приехали, здание горело открытым пламенем, обрушилась кровля.
Огонь уничтожил крышу, повредил потолочное перекрытие на площади 4 кв.м, закоптил стены и товар.
Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.-0-