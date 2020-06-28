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28 июня 2020, 17:33

В Червенском районе горел продуктовый магазин

Фото Минского областного управления МЧС
Фото Минского областного управления МЧС

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали загорание магазина в Червенском районе, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании частного продуктового магазина в агрогородке Заполье поступило спасателям сегодня в 0.51.

Когда сотрудники МЧС приехали, здание горело открытым пламенем, обрушилась кровля.

Огонь уничтожил крышу, повредил потолочное перекрытие на площади 4 кв.м, закоптил стены и товар.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.-0-

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