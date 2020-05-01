В Червенском районе нетрезвая женщина вела авто с ребенком на коленях

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе сотрудники ГАИ остановили нетрезвую мать, которая управляла автомобилем, держа при этом на коленях свою маленькую дочку, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Около 17.40 28 апреля внимание сотрудников ГАИ вблизи деревни Уборки привлек автомобиль Nissan Qashqai. За рулем авто была женщина-водитель, а на коленях у нее сидела маленькая девочка.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль. Выяснилось, что за рулем находилась нетрезвая 35-летняя минчанка.

Медицинское освидетельствование женщины показало почти 2 промилле алкоголя. Составлен административный протокол.-0-