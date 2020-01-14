В Давид-Городке молодой водитель сбил пешехода и скрылся

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе молодой водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии. Пострадавшего госпитализировали, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 января около 22.00. По предварительной информации, автомобилем "Фольксваген-Каравелла" управлял 22-летний житель агрогородка Большое Малешево. Проезжая по Давид-Городку, напротив одного из домов он сбил 20-летнего местного жителя, который шел по краю проезжей части при наличии тротуара. Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение.

Водитель с места ДТП скрылся. Разыскиваемый автомобиль сотрудники ГАИ обнаружили в агрогородке Ольшаны.

Проводится проверка. Помимо прочего установлено, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.-0-