В Дятловском районе легковушка вылетела на обочину и перевернулась

7 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе легковушка вылетела с дороги: пострадали три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 6 июня на дороге Козловщина - Великая Воля. Легковое "Пежо", за рулем которого был 22-летний молодой человек, занесло на повороте. Легковушка вылетела на обочину и перевернулась. В аварии пострадали три человека.

"Водитель получил ссадины живота и грудной клетки, а также рану головы. У 22-летнего пассажира - перелом костей таза. А у 18-летней пассажирки - ушиб правого плеча", - рассказали в ГАИ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В том числе и физическое состояние водителя в момент аварии.-0-