В Дятловском районе пьяный мужчина угнал машину, чтобы доехать домой

10 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный мужчина угнал машину в Дятловском районе, чтобы добраться домой в соседний регион. Об этом БЕЛТА рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Утром 9 марта житель агрогородка Вензовец Дятловского района не смог отыскать свой "Мерседес". Выяснилось, что он оставил ключи в замке зажигания, а ночью этим воспользовался неизвестный. Вскоре машину нашли в технически исправном состоянии в кювете неподалеку от одной из деревень.

Подозрения в совершении преступления пали на 28-летнего жителя Мостовского района.

"Дело в том, что ранее молодой человек проживал в этом агрогородке и не отличался примерным поведением. За плечами у гражданина имеются судимости за грабеж, кражи и угон. А в день совершения преступления он был в Вензовце", - рассказали в милиции. Когда правоохранители наведались к молодому человеку, тот не стал отпираться.

Выяснилось, что он вечером употреблял спиртное, а потом собрался домой - в Мостовский район. Пешком идти не хотелось, поэтому молодой человек попытался угнать машину. Первая попытка не увенчалась успехом, тогда он обратил внимание на "Мерседес". Поездка выдалась недолгой, вскоре машина застряла в кювете. Бросив ее, горе-угонщик отправился домой.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. Машину вернули владельцу.-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома