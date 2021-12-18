18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе при столкновении двух автомобилей погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
"В 8.50 в оперативно-дежурную службу Дятловского РОВД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с тяжелыми последствиями, - рассказали в ГАИ. - На 85-м км автодороги М11 граница Литовской Республики - Лида - Слоним 62-летний водитель, управляя автомобилем марки "Ситроен", двигался в направлении Дятлово. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Пежо", за рулем которого находился 33-летний мужчина".
В результате ДТП на месте аварии скончалась 62-летняя пассажирка автомобиля "Ситроен". Помощь медиков понадобилась 27-летней пассажирке "Пежо" и самому водителю "Ситроена".
Причины аварии и другие обстоятельства будут выяснены в ходе расследования уголовного дела.-0-