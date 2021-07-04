4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе спасатели помогли мужчине выбраться из болота. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"3 июля в 12.43 спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, который по пояс увяз в трясине вблизи деревни Клишевичи", - рассказали в пресс-службе.

Спасатели направились к месту происшествия, поддерживая телефонную связь с пострадавшим. К ним присоединились сотрудники милиции. Бойцы МЧС обнаружили мужчину в 400 м от дороги и помогли выбраться. Медицинская помощь спасенному не потребовалась.

"Выяснилось, что житель Лиды 1954 года рождения приехал на поезде за грибами. Мужчина заблудился и увяз в болотистой местности, где и провел более часа", - добавили в МЧС.-0-