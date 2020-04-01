В Добруше у россиянина изъяли 500 л спиртосодержащей жидкости

Фото УВД Гомельского облисполкома
1 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добруше сотрудники милиции изъяли крупную партию спиртосодержащей продукции, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
Ночью 1 апреля правоохранители на ул.Полевой райцентра остановили Mercedes с регистрационными знаками России. В авто обнаружено 100 пластиковых емкостей со спиртосодержащей жидкостью по 5 л каждая.
"Сопроводительные документы на груз, а также акцизные марки отсутствовали. Установлено, что авто принадлежит 60-летней россиянке, за рулем находился 35-летний гражданин РФ", - рассказали в УВД.
Изъятый груз направлен на экспертизу. Проводится проверка.-0-