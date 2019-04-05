В Добрушском районе бесправник на легковушке врезался в столб и погиб

5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе 25-летний бесправник на "Рено" врезался в осветительную опору и погиб, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Смертельное ДТП произошло вечером 4 апреля в деревне Носовичи. Предварительно установлено, что водитель из-за неправильно выбранной скорости съехал на обочину и врезался в осветительную опору.
От полученных травм мужчина скончался. По факту ДТП проводится проверка.-0-
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