В Добрушском районе бесправник на легковушке врезался в столб и погиб

5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе 25-летний бесправник на "Рено" врезался в осветительную опору и погиб, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Смертельное ДТП произошло вечером 4 апреля в деревне Носовичи. Предварительно установлено, что водитель из-за неправильно выбранной скорости съехал на обочину и врезался в осветительную опору.

От полученных травм мужчина скончался. По факту ДТП проводится проверка.-0-