В Гродно пьяный бесправник стал виновником аварии

21 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водитель-бесправник с семикратным превышением алкоголя стал виновником аварии в Гродно, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Молодой человек за рулем Daewoo двигался по улице Пучкова. На его полосе стоял грузовик. Объехать препятствие горе-водитель не смог: на встречной он столкнулся с "Вольво". Вскоре выяснилась и причина аварии.
"Изначально виновник заявил, что за рулем был не он. Молодой человек был пьяным. Содержание алкоголя в организме превышало предельно допустимое значение в 7 раз", - рассказали в ГАИ.
Водительского удостоверения он также не имел. В 2014 году виновник аварии дважды пытался сдать экзамен, но проваливал теоретические этапы.-0-
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