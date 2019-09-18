В Добрушском районе из мелиоративного канала вытянули 35-тонный большегруз

18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе сотрудники ГАИ помогли водителю вытащить большегруз из мелиоративного канала, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Информация о том, что на автодороге М10 Граница РФ-Гомель-Кобрин грузовой автомобиль съехал в мелиоративный канал, поступила в милицию за полночь 12 сентября.

На место происшествия прибыл начальник ОГАИ Добрушского РОВД Николай Мостовенко.

Установлено, что водитель ехал со стороны России и применил экстренное торможение, чтобы не сбить внезапно выбежавшую на дорогу косулю. В результате грузовик вынесло с проезжей части. Самостоятельно выехать мужчина не смог.

"Общий вес автомобиля вместе с грузом составлял 35 т. Поэтому для его вытягивания правоохранители задействовали два трактора. Однако груженый автомобиль плотно увяз в канаве, даже с помощью тяжелой техники не удалось сдвинуть его с места", - уточнили в ГАИ.

Инспекторы организовали помощь со стороны неравнодушных граждан и вызвали погрузчик, который разгрузил полуприцеп авто. После этого автомобиль удалось вернуть на дорогу. -0-