В Дрогичине в квартире выбило окна и почти обвалился балкон

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В квартире одного из домов в Дрогичине выбило окна и практически обвалился балкон, подробности происшествия выясняются, сообщает БЕЛТА со ссылкой на твиттер-аккаунт МЧС Беларуси.

Работы по монтажу натяжного потолка велись в квартире на втором этаже. "Из подъезда эвакуированы 35 человек. Для осмотра в больницу доставили двух рабочих и хозяйку одной из квартир. Подробнее позже", - проинформировали в МЧС.

Судя по опубликованным МЧС фото, в квартире выбиты окна и практически обвалился балкон. По предварительным данным, мог произойти взрыв газовоздушной смеси.-0-