В Дрогичинском районе из школы-интерната эвакуировали 87 учеников из-за возгорания в подвале

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30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В спальном корпусе Антопольской вспомогательной школы-интерната в Дрогичинском районе сработала пожарная сигнализация, эвакуировали 87 учащихся, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Сообщение о сработавшей сигнализации поступило в Брестское областное УМЧС 29 ноября в 21.46. Сотрудники МЧС, прибыв на место, обнаружили незначительное задымление на первом этаже здания спального корпуса. Спасатели ликвидировали возгорание мусора в приямке подвала.
Пострадавших и повреждений нет. Администрация до прибытия подразделений МЧС эвакуировала 87 учащихся в возрасте от 6 до 18 лет.
Причина происшествия устанавливается.-0-