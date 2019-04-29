В Дрогичинском районе ночью горело сенохранилище

29 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе устанавливаются обстоятельства возгорания сенохранилища в одном из сельхозпредприятий, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Пожар случился сегодня около трех часов ночи в агрогородке Хомск на территории молочно-товарной фермы. Возгорание внутри сенохранилища обнаружил сторож. Под навесом было складировано в рулонах 10 т сена и 2 т соломы прошлогоднего укоса.

В тушении пожара были задействованы три автоцистерны МЧС и два фронтальных погрузчика хозяйства. В течение получаса возгорание удалось ликвидировать. Пострадавших нет. Работники МЧС и сельхозпредприятия спасли 10 т сена. Огнем повреждена солома, шиферная кровля и обшивка стен на площади 40 кв.м и 48 кв.м соответственно.-0-