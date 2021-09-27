В Дрогичинском районе водитель скрылся с места смертельного ДТП

27 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе сотрудники милиции в течение дух часов установили личность водителя, который скрылся с места смертельного ДТП, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Смертельная авария произошла рано утром 27 сентября на дороге Н632 Дрогичин - Радостово - Дивин. На 26-летнего мужчину, который, предположительно, лежал на проезжей части, наехал автомобиль. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель скрылся. Его личность правоохранители установили в течение нескольких часов в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался 52-летний житель агрогородка Радостово, который управлял автомобилем "Мазда".

С начала года на территории области зарегистрировано 7 происшествий со скрывшимися водителями, в которых 2 человека погибли и 5 получили травмы. При этом всех водителей удалось установить и задержать.

"Скрыться с места дорожно-транспортного происшествия означает оставить пострадавшего без помощи, а порой - и без шанса выжить. Ведь в подавляющем большинстве случаев помощь, оказанная в первые минуты, спасает жизнь. Как показывает практика, рано или поздно скрывшихся водителей находят и привлекают к ответственности. Страх не должен побеждать разум. В любой ситуации водитель должен остаться на месте происшествия и вызвать скорую помощь, ГАИ, принять меры к оказанию доврачебной помощи пострадавшему", - отметили в ГАИ.

В настоящее время за оставление места ДТП, в результате которого участнику причинены телесные повреждения (в том числе и легкие, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья) наступает уголовная ответственность - лишение свободы сроком до трех лет. Если обошлось без пострадавших, а только поврежден транспорт, предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 5 до 25 базовых величин или лишение права управления транспортным средством сроком до 2 лет.-0-