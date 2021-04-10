В ДТП на Долгиновском тракте пострадал 15-летний пассажир

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 50-летняя женщина, управляя автомобилем "Пежо", двигалась по Долгиновскому тракту со стороны ул.Автомобилистов в направлении МКАД. При перестроении она не уступила дорогу попутному автомобилю "Фиат" и столкнулась с ним. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате происшествия 15-летний пассажир автомобиля "Фиат" был доставлен в учреждение здравоохранения для осмотра. По факту случившегося проводится проверка.

Уважаемые водители! Госавтоинспекция напоминает, что при перестроении необходимо уступать дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения.-0-