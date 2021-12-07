В ДТП на пр.Независимости в Минске травмированы ребенок и велосипедист

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аварии, которая произошла сегодня на пр.Независимости в столице, травмы получили велосипедист и ребенок, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла примерно в 17.50 в районе Национальной библиотеки. "По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля "Форд" двигался по пр.Независимости со стороны ул.Калиновского в направлении ул.Волгоградской. Проезжая регулируемый пешеходный переход вблизи дома №116 на запрещающий сигнал светофора, он совершил наезд на 24-летнего велосипедиста, а также на 3-летнюю девочку, которая находилась в детской коляске. Мама ребенка не пострадала", - уточнили в Госавтоинспекции.

Известно, что пешеходы в момент ДТП пересекали дорогу по регулируемому переходу на зеленый свет.

В результате наезда ребенок и велосипедист получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение.

По факту аварии проводится дополнительная проверка.-0-