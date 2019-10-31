31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП на трассе M1 в России погибли граждане Беларуси. Об этом в соцсетях информирует посольство Беларуси в России, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня утром на 441-м километре трассы М1 произошло ДТП с участием граждан Беларуси. В результате трое погибших, один пострадавший. Посольство предпринимает меры по информированию родственников", - рассказали в белорусской дипмиссии.

Уточняется, что столкновение микроавтобуса Volkswagen и большегруза DAF произошло около 7:10 в районе деревни Бодуны Краснинского района.

В МИД Беларуси выразили соболезнования семьям и близким погибших.-0-