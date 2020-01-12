В ДТП на трассе в Городокском районе погиб пешеход

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассе в Городокском районе легковушка сбила мужчину, он скончался в больнице, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 11 января около 19.00 на 5-м км трассы Р114 Городок - Улла - Камень. Вышедший на проезжую часть мужчина попал под колеса легкового автомобиля Volkswagen. По словам водителя, он не заметил пешехода, так как был ослеплен светом фар встречной машины.

Фото из VK-акаунта ГАИ УВД Витебского облисполкома

С травмами пешеход 1973 года рождения был доставлен в больницу. К сожалению, спасти его не удалось.-0-