В Дубровенском районе браконьер отстрелил себе палец, избавляясь от улик

13 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Дубровенском районе задержали браконьеров, подстреливших трех косуль, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Двое жителей района нелегально охотились в угодьях у деревни Копти. Поздно вечером их автомобиль, разъезжающий по полю, заметил директор местного охотхозяйства. Когда услышал выстрелы, сообщил о браконьерах в Оршанскую инспекцию охраны животного и растительного мира и попробовал их задержать.

Нарушители попытались скрыться от преследования на авто, однако у деревни Пироги дорогу им перегородил экипаж Оршанской МРИ. Браконьеры бросились в бега, оставив машину на дороге. В багажнике их авто нашли туши трех косуль, охота на этих животных сейчас запрещена.

"Поиски беглецов продолжались недолго, примерно через 40 минут двое мужчин сами вышли навстречу рейдовой группе с повинной. Как оказалось, во время погони один из нарушителей решил выбросить из машины нелегальное ружье. Оружие было заряжено и взведено - произошел выстрел и мужчина отстрелил себе фалангу пальца. Пострадавшего доставили в больницу, а после оказания помощи обоих заключили под стражу", - отметили в Госинспекции.

По факту незаконной добычи косуль возбуждено уголовное дело. Причиненный вред оценивается в Br9,7 тыc. При осмотре жилищ задержанных у одного из них обнаружили еще и запрещенные орудия лова рыбы - две сети и бредень.-0-