В Дубровенском районе сгорел дом, погиб хозяин

12 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Дубровенском районе на пожаре дома в агрогородке Россасно погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило сегодня в 04.40. Дом горел открытым пламенем, обрушилась кровля и потолочное перекрытие. Хозяин проживал один, на момент возгорания он был внутри. Работники МЧС в комнате под обрушившимися конструкциями нашли труп владельца дома.

По данному факту проводится проверка. Рассматриваются три версии возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении, нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, а также поджог.-0-

Фото Витебского областного управления МЧС