В Дзержинске из-за прорыва трубопровода без воды остались многоквартирный дом и детсад

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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинске из-за прорыва трубопровода без воды остались многоквартирный дом и детский сад. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"1 декабря в 23.50 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 100 мм по улице Фурманова,5 в Дзержинске Минской области. Без холодного водоснабжения остаются многоквартирный жилой дом и детский сад. Организован подвоз воды", - рассказали в пресс-службе.
Предполагаемое время восстановления водоснабжения - 14.00.-0-