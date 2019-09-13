В Дзержинском районе на М1 столкнулись четыре автомобиля

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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобилисты на трассе М1 в Дзержинском районе попали в большую пробку сегодня вечером - здесь произошло ДТП. ГАИ в ближайшее время нормализует движение, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев.
"На 315-м км трассы М1 в районе 20.00 произошла авария: столкнулись четыре машины, ехавшие в попутном направлении. Обошлось без пострадавших. ГАИ Дзержинского РОВД организует движение на этом участке дороги", - рассказал Сергей Чеботарев.
Он добавил, что последствия ДТП несерьезные, поэтому уверен, что нормализовать движение получится быстро.-0-