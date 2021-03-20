20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе задержали пятерых местных жителей с протестной символикой. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Информация о пикетировании вблизи деревни Войтовка поступила в Дзержинский РОВД. Звонивший местный житель сообщил, что вблизи теплиц находится группа молодых людей с протестной символикой. Сотрудники милиции на указанном месте обнаружили и задержали пятерых местных жителей в возрасте от 29 до 45 лет. При них была обнаружена символика бело-красно-белого цвета.

В отношении задержанных составлены протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, молодые люди находятся в ИВС. Суд назначил всем пятерым наказание в виде административного ареста.-0-