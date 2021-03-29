В Ельском районе мужчина оскорбил милиционера в соцсети - дело направлено в суд

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ельского района направила в суд уголовное дело в отношении 65-летнего мужчины - ему инкриминировано оскорбление представителя власти по ст.369 Уголовного кодекса. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гомельской области.

"Обвиняемый после просмотра со своего мобильного телефона в одной из групп соцсети "Одноклассники" фотографии с личными данными милиционера оставил оскорбительный комментарий в его адрес в связи с выполнением им служебных обязанностей. Согласно заключению эксперта в тексте сообщения использовались слова с явно негативной оценкой личности сотрудника ОВД", - рассказали в прокуратуре.

После изучения материалов дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности. Согласился с правовой квалификацией его действий.

Уголовное дело находилось в производстве Ельского районного отдела Следственного комитета. Примененную к обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0-