В Ганцевичах обнаружили гранату времен войны - эвакуированы 15 человек

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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичах обнаружили гранату времен ВОВ - эвакуированы 15 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"4 мая в 14.06 поступило сообщение об обнаружении гранаты времен войны на территории частного домовладения в городе Ганцевичи Брестской области по ул. Коммунистической. Сотрудники милиции из рядом расположенного здания Ганцевичского районного суда эвакуировали 15 человек", - рассказали в пресс-службе.
В 16.05 группой разминирования боеприпас изъят для уничтожения. -0-