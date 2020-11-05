Фото из архива
5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе найден заблудившийся в лесу мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Спасатели 4 ноября в 20.36 получили сообщение о том, что в лесном массиве недалеко от деревни Борки Ганцевичского района потерялся человек. За помощью обратилась сестра заблудившегося мужчины.
Выяснилось, что ее брат уехал в лес для сбора ягод и заблудился. В поисковой операции были задействованы спасатели и сотрудники милиции. В 22.55 работники МЧС обнаружили потерявшегося. Состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждался.-0-