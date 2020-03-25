В Глубокском районе на пожарище обнаружен погибший мужчина

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25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело погибшего на пожаре мужчины обнаружено в сгоревшем доме в Глубокском районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Спасателям о пожаре жилого дома в деревне Долгое по ул. Озерной сообщили поздним вечером 24 марта. На месте происшествия под разрушенной огнем кровлей и обвалившимся потолком работники МЧС обнаружили труп мужчины.
Причина пожара устанавливается.
Всего за прошедшие сутки на территории Витебской области произошли 5 пожаров.-0-